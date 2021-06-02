Минздрав обнародовал рекомендации тем, кто лечится от коронавируса дома
Фото: МОЗ назвало рекомендации при лечении от коронавирус дома (Виталий Носач, РБК-Украина)
Министерство здравоохранения дало рекомендации больным на коронавирус, которые лечатся дома по совету семейного врача.
Об этом сообщили в Telegram Минздрава.
Что не стоит делать, лечась дома:
- не покупайте лекарства, которые вам не назначал врач. Особенно это касается антибиотиков, которые нельзя пить без соответствующих анализов. Антибиотик эффективен против бактерий, а не вирусов.
- не тратьте средства на противовирусные препараты. Они не предотвращают COVID-19.
- если у вас длительное время держится температура более 38,5 градусов и жаропонижающие не помогают - это повод связаться с врачом или вызвать скорую.
- у вас появилась одышка, а сатурация падает ниже 95%. Об этих симптомах тоже стоит сообщить семейному врачу или обращаться в скорую.
- пейте много жидкости.
- регулярно проветривайте комнату и если имеете возможность, не контактируя с окружающими, выходите на прогулку.
- не забывайте регулярно мыть руки и по возможности держать дистанцию с близкими, если они не болеют.
Ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки выявили 2205 новых случаев коронавируса.
Напомним, в Минздраве заявили, хоть некоторые больницы в Украине сворачивают ковидные отделения, при этом они не должны "выписывать" пациентов, которые не долечились от вируса.