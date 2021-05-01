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Минздрав обновил перечень зон карантина: в "красной" остались семь областей

Новина українською → Украина, Суббота 01 мая 2021 19:01
Минздрав обновил перечень зон карантина: в "красной" остались семь областей Фото: Минздрав обновил перечень зон карантина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень зон карантина. По состоянию на 1 мая в "красной" зоне карантина остаются еще 7 областей.

Об этом свидетельствуют данные МОЗ.

Так, красному уровню эпидемической опасности все еще отвечают Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская.

В "красной" зоне карантина запрещена работа ТРЦ, театров и развлекательных заведений, а кафе и рестораны работают на вынос. Также могут вводиться ограничения на работу общественного транспорта, но по решению местных властей.

В "оранжевой" зоне карантина находятся Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.

Остальные области Украины, а также Киев находятся в "желтой" зоне.

Минздрав обновил перечень зон карантина: в &quot;красной&quot; остались семь областей

Напомним, сегодня Киев вышел из "красной" зоны карантина. РБК-Украина рассказывало, что отныне разрешено в столице.

Как писало РБК-Украина, выйти из "красной" зоны карантина уже может Харьков, но из-за выходных решили не отменять ограничения.

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