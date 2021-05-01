Минздрав обновил перечень зон карантина: в "красной" остались семь областей

Так, красному уровню эпидемической опасности все еще отвечают Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская.

В "красной" зоне карантина запрещена работа ТРЦ, театров и развлекательных заведений, а кафе и рестораны работают на вынос. Также могут вводиться ограничения на работу общественного транспорта, но по решению местных властей.

В "оранжевой" зоне карантина находятся Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.

Остальные области Украины, а также Киев находятся в "желтой" зоне.