UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Минздрав обратился к украинцам из-за "Омикрона": с симптомами ОРВИ обращайтесь к семейному врачу

Автор: Анастасия Рокитна

В Министерстве здравоохранения просят украинцев обращаться к семейному врачу, если есть симптомы ОРВИ. Такой совет опубликовали на фоне ситуации со штаммом коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение Минздрава.

В Минздраве призвали украинцев:

"При появлении любых симптомов ОРВИ в первую очередь стоит обратиться к своему семейному врачу".

Тот, в свою очередь, должен предоставить направление на тестирование на COVID-19.

До результатов тестирования и во время видимых симптомов не стоит посещать места общего скопления людей и соблюдать режим самоизоляции.

Напомним, Минздрав официально опубликовал список симптомов "Омикрона".

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения УкраиныОмикрон