Минздрав обратился к украинцам из-за "Омикрона": с симптомами ОРВИ обращайтесь к семейному врачу

В Министерстве здравоохранения просят украинцев обращаться к семейному врачу, если есть симптомы ОРВИ. Такой совет опубликовали на фоне ситуации со штаммом коронавируса "Омикрон".
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение Минздрава.
В Минздраве призвали украинцев:
"При появлении любых симптомов ОРВИ в первую очередь стоит обратиться к своему семейному врачу".
Тот, в свою очередь, должен предоставить направление на тестирование на COVID-19.
До результатов тестирования и во время видимых симптомов не стоит посещать места общего скопления людей и соблюдать режим самоизоляции.