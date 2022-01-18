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МОЗ звернувся до українців через "Омікрон": з симптомами ГРВІ звертайтесь до сімейного лікаря

Автор: Анастасія Рокитна

У Міністерстві охорони здоров'я просять українців звертатись до сімейного лікаря, якщо є симптоми ГРВІ. Таку пораду опублікували на тлі ситуації зі штамом коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення МОЗ.

У МОЗ закликали українців:

"При появі будь-яких симптомів ГРВІ у першу чергу варто звернутись до свого сімейного лікаря".

Той, у свою чергу, має надати направлення на тестування на COVID-19.

До результатів тестування та під час видимих симптомів варто не відвідувати місць загального скупчення людей та дотримуватись режиму самоізоляції.

Нагадаємо, МОЗ офіційно опублікував список симптомів "Омікрону".

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниОмикрон