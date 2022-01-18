МОЗ звернувся до українців через "Омікрон": з симптомами ГРВІ звертайтесь до сімейного лікаря

У Міністерстві охорони здоров'я просять українців звертатись до сімейного лікаря, якщо є симптоми ГРВІ. Таку пораду опублікували на тлі ситуації зі штамом коронавірусу "Омікрон".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення МОЗ.
У МОЗ закликали українців:
"При появі будь-яких симптомів ГРВІ у першу чергу варто звернутись до свого сімейного лікаря".
Той, у свою чергу, має надати направлення на тестування на COVID-19.
До результатів тестування та під час видимих симптомів варто не відвідувати місць загального скупчення людей та дотримуватись режиму самоізоляції.