Минздрав и посол ЕС обсудили трансфер технологий для производства вакцин в Украине

Об этом министр сообщил на странице в Facebook .

"Обсудили также вопрос трансфера технологий, ведь это самая быстрая возможность запуска собственного производства вакцин и фармацевтической независимости страны", - заявил глава украинского Минздрава.

По словам Ляшко, Минздрав продолжит свое евроинтеграционное движение, а украинская медицинская система будет меняться в соответствии с "лучшими мировыми тенденциями и требованиями".

"Это не только унификация подходов к лечению, образовательных программ и стандартов качества, а также партнерство и прозрачность взаимодействия между министерством и учреждениями и предприятиями, которые находятся в сфере его управления", - добавил он.