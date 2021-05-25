МОЗ та посол ЄС обговорили трансфер технологій для виробництва вакцин в Україні

Про це міністр повідомив на сторінці у Facebook .

"Це не лише уніфікація підходів до лікування, освітніх програм та стандартів якості, а також партнерство та прозорість взаємодії між міністерством та установами і підприємствами, які перебувають у сфері його управління", - додав він.

За словами Ляшка, МОЗ продовжить свій євроінтеграційний рух, а українська медична система буде змінюватися відповідно до "кращих світових тенденцій та вимог".

"Обговорили також питання трансферу технологій, адже це найшвидша можливість запуску власного виробництва вакцин та фармацевтичної незалежності країни", - заявив глава українського МОЗу.

Нагадаємо, нещодавно Ляшко заявив, що в Україні є щонайменше три заводи, які здатні виготовляти вакцини на власних потужностях. Однак сьогодні не багато фармацевтичних заводів готові поділитися технологією повного циклу виробництва вакцин.

Крім того, Ляшко розповідав, що в Україну планують побудувати сучасну лабораторію, яка могла б розробляти вакцини від коронавірусу.

Додамо, міністр освіти Сергій Шкарлет в інтерв'ю РБК-Україна зазначав, що українські вчені в змозі зробити власну вакцину від коронавірусу.