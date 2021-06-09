Минздрав предлагает продлить карантин в Украине на летний период

Министерство здравоохранения выступает за продление карантина в Украине на лето. Соответствующее предложение вскоре поступит правительству.
Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко во время заседания правительства.
"Мы предложим правительству рассмотреть вопрос продления карантинных ограничений на летний период, поскольку коронавирус не преодолен", - сказал Ляшко.
По словам министра, в Украине должны оставить основные противоэпидемические ограничения - обязательность масок в общественных зданиях и в транспорте, а также ответственное отношение к соблюдению физической дистанции.
Напомним, с сегодняшнего дня Украина переходит в "зеленую" зону карантина. Во всех областях ослабляют карантинные ограничения.
Однако действие адаптивного карантина в Украине продолжается. В "зеленой зоне" остается ряд ограничений.