МОЗ пропонує продовжити карантин в Україні на літній період

"Ми запропонуємо уряду розглянути питання продовження карантинних обмежень на літній період, оскільки коронавірус не подолано", - сказав Ляшко.

За словами міністра, в Україні повинні залишити основні протиепідемічні обмеження - обов'язковість масок в громадських будівлях і в транспорті, а також відповідальне ставлення до дотримання фізичної дистанції.

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Як повідомили РБК-Україна в МОЗ, пропозицію про продовження карантину внесуть до 23 червня.

"До 23 червня винесемо на уряд (питання, - ред.) про подовження карантину, оскільки зараз діє (карантин, - ред.) до 30 червня", - сказав співрозмовник РБК-Україна.