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МОЗ пропонує продовжити карантин в Україні на літній період

Автор: РБК-Україна

Міністерство охорони здоров'я виступає за продовження карантину в Україні на літо. Відповідна пропозиція незабаром надійде уряду.

Про це заявив глава МОЗ Віктор Ляшко під час засідання уряду.

"Ми запропонуємо уряду розглянути питання продовження карантинних обмежень на літній період, оскільки коронавірус не подолано", - сказав Ляшко.

За словами міністра, в Україні повинні залишити основні протиепідемічні обмеження - обов'язковість масок в громадських будівлях і в транспорті, а також відповідальне ставлення до дотримання фізичної дистанції.

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Як повідомили РБК-Україна в МОЗ, пропозицію про продовження карантину внесуть до 23 червня.

"До 23 червня винесемо на уряд (питання, - ред.) про подовження карантину, оскільки зараз діє (карантин, - ред.) до 30 червня", - сказав співрозмовник РБК-Україна.

Нагадаємо, з сьогоднішнього дня Україна переходить в "зелену" зону карантину. У всіх областях послаблюють карантинні обмеження.

Однак дія адаптивного карантину в Україні триває. У "зеленій зоні" залишається ряд обмежень.

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