Минздрав призывает ускорить темпы вакцинации в регионах "красной" зоны

"На сегодня в Запорожской области ежедневно медики делают около 5-7 тысяч прививок, тогда как в соответствии со способностью региона их количество должно быть не менее 11 тысяч в сутки. Вместе с тем, количество центров вакцинации слишком мала для этого региона", - рассказала Карчевич.

Она призвала со следующей недели открыть в области еще несколько дополнительных центров массовой вакцинации.

"Кроме того, в соответствии с предоставленными рекомендациями должна быть улучшена работа уже существующих центров и пунктов прививания", - добавила Карчевич.

Кроме этого она отметила, что в области все больницы, которые принимают больных коронавирусом, в среднем заполнены на 75%. Однако ситуация не является критической, больницы имеют все необходимое для приема больных и обеспечены кислородом.