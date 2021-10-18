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МОЗ закликає пришвидши темпи вакцинації у регіонах "червоної" зони

Автор: Марія Кучерявець

У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що в регіонах "червоної" зони карантину, потрібно пришвидшити темпи вакцинальної кампанії від COVID-19. Таким чином вдасться підготувати медичну систему до потенційного зростання захворюваності та уникнути стрімкого росту заражень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Директорату із цифрової трансформації МОЗ Марії Карчевич.

“На сьогодні в Запорізькій області щоденно медики роблять біля 5-7 тисяч щеплень, тоді як відповідно до спроможності регіону їх кількість має бути не менше 11 тисяч на добу. Разом із тим, кількість центрів вакцинації є дуже малою для цього регіону", - розповіла Карчевич.

Вона закликала з наступного тижня відкрити в області ще кілька додаткових центрів масової вакцинації.

"Окрім того, відповідно до наданих рекомендацій має бути покращено роботу вже існуючих центрів і пунктів щеплень", - додала Карчевич.

Крім цього вона зазначила, що у області усі лікарні, які приймають хворих на коронавірус, у середньому заповнені на 75%. Однак ситуація не є критичною, лікарні мають усе необхідне для прийому хворих та забезпечені киснем.

Нагадаємо, від сьогодні, 18 жовтня "червона" зона карантину в Україні діє вже в п'яти областях.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниВакцина від коронавірусуЧервона зона карантину