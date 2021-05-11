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Минздрав прогнозирует четвертую волну коронавируса в Украине

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине прошли третью волну коронавируса. Однако, в Минздраве предупреждают, что расслабляться рано и может быть еще и четвертая волна COVID-19.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, совершенно не время расслабляться.

"Очередная битва с COVID. Мы прогнозируем, что у нас может быть четвертая волна коронавируса. Мы должны все сделать, чтобы этот удар не был жесткий", - отметил Степанов.

Отметим, ранее в комментарии РБК-Украина эпидемиолог, эксперт ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Наталья Виноград отметила, что в стране осенью может быть четвертая волна коронавируса.

Напомним, в Украине планируют запустить COVID-сертификаты. Министерство здравоохранения прорабатывает, какие "бонусы" будут для вакцинированных украинцев.

Отметим, в интервью для РБК-Украина Денис Шмыгаль оценил сроки достижения коллективного иммунитета от COVID в Украине.

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