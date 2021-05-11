МОЗ прогнозує четверту хвилю коронавірусу в Україні

В Україні пройшли третю хвилю коронавірусу . Втім, у МОЗ попереджають, що розслаблятись зарано і може бути ще й четверта хвиля COVID-19.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За його словами, абсолютно не час розслаблятись.

"Чергова битва з COVID. Ми прогнозуємо, що в нас може бути четверта хвиля коронавірусу. Ми маємо все зробити, щоб цей удар не був жорсткий", - зазначив Степанов.

Зазначимо, раніше в коментарі РБК-Україна епідеміолог, експерт ВООЗ щодо реагування на біологічні загрози Наталія Виноград зазначила, що в країні восени може бути четверта хвиля коронавірусу.