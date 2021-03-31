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Минздрав прогнозирует рост новых COVID-случаев в ближайшие одну-две недели

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине будет ухудшаться COVID-статистика. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов прогнозирует рост случаев в ближайшие одну-две недели.

Об этом он заявил во время заседания правительства.

По его словам, ситуация в стране остается напряженной.

"Прогнозируем рост числа больных, как следствие числа госпитализаций, в ближайшие одну-две недели", - сообщил Степанов.

Отметим, в Украине за минувшие сутки обнаружили 11 226 новых заражений коронавирусом. Больше всего новых случаев в Киеве, Одесской и Харьковской областях. В Одесской области и в Киеве за сутки заболели более 1 тысячи человек.

Кроме того, Национальная академия наук Украины представила новый прогноз по развитию ситуации с коронавирусом в стране. Ученые спрогнозировали, когда в Украине будет пик третьей волны COVID-19.

Напомним, Хмельницкая область может оказаться в "красной зоне" карантина.

Тем временем, в трех областях "красной" зоны улучшилась ситуация с коронавирусом.

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Новости Украины Министерство здравоохранения Украины
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