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МОЗ прогнозує ріст нових COVID-випадків в найближчі один-два тижні

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні буде погіршуватись COVID-статистика. Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов прогнозує ріст випадків в найближчі один-два тижні.

Про це він заявив під час засідання уряду.

За його словами, ситуація в країні лишається напружена.

"Прогнозуємо зростання кількості хворих, як наслідок кількості госпіталізацій, в найближчі один-два тижні", - повідомив Степанов.

Зазначимо, в Україні за минулу добу виявили 11 226 нових заражень коронавірусом. Найбільше нових випадків у Києві, Одеській та Харківській областях. В Одеській області та в Києві за добу захворіли більше 1 тисячі людей.

Крім того, Національна академія наук України представила новий прогноз щодо розвитку ситуації з коронавірусом в країні. Науковці спрогнозували, коли в Україні буде пік третьої хвилі COVID-19.

Нагадаємо, Хмельницька область може опинитися у "червоній зоні" карантину.

Тим часом, у трьох областях "червоної" зони покращилась ситуація з коронавірусом.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я України
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