МОЗ прогнозує ріст нових COVID-випадків в найближчі один-два тижні

В Україні буде погіршуватись COVID-статистика. Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов прогнозує ріст випадків в найближчі один-два тижні.
Про це він заявив під час засідання уряду.
За його словами, ситуація в країні лишається напружена.
"Прогнозуємо зростання кількості хворих, як наслідок кількості госпіталізацій, в найближчі один-два тижні", - повідомив Степанов.
Зазначимо, в Україні за минулу добу виявили 11 226 нових заражень коронавірусом. Найбільше нових випадків у Києві, Одеській та Харківській областях. В Одеській області та в Києві за добу захворіли більше 1 тисячі людей.
Крім того, Національна академія наук України представила новий прогноз щодо розвитку ситуації з коронавірусом в країні. Науковці спрогнозували, коли в Україні буде пік третьої хвилі COVID-19.
Нагадаємо, Хмельницька область може опинитися у "червоній зоні" карантину.
Тим часом, у трьох областях "червоної" зони покращилась ситуація з коронавірусом.