Минздрав распределил по областям еще 500 тысяч доз вакцины Sinovac: кто получит прививку

Министерство здравоохранения Украины распределило по областям еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac китайской компании Sinovac, которые прибыли еще 30 апреля. Партия прошла лабораторный контроль.

Об этом Минздрав сообщило на странице в Facebook .

Развозить эти дозы вакцины по областям Украины начнут уже в понедельник, 24 мая. Дозы вакцины из этой партии используют для прививки:

военнослужащих ВСУ;

полицейских и нацгвардейцев;

сотрудников Государственной миграционной службы;

военнослужащих Госспецсвязи;

сотрудников прокуратуры;

членов официальных делегаций на зимних Олимпийских играх, зимних Паралимпийских играх и Дефлимпийских играх;

работников санаторно-курортных учреждений;

жителей оккупированных территорий Украины.

Сейчас лабораторный контроль проходят еще 500 тысяч доз вакцины Sinovac, которые прибыли в Украину 9 мая.

Что нужно знать о вакцине CoronaVac

CoronaVac - это инактивированная вакцина, которая содержит в своем составе неактивный, "убитый" вирус. Организм человека реагирует на него и вырабатывает иммунитет к COVID-19. Для полной иммунизации нужно получить 2 дозы вакцины с интервалом в 28 дней.