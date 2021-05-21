МОЗ розподілив областями ще 500 тисяч доз вакцини Sinovac: хто отримає щеплення
Міністерство охорони здоров'я України розподілило областями ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac китайської компанії Sinovac, які прибули ще 30 квітня. Партія пройшла лабораторний контроль.
Про це МОЗ повідомило на сторінці у Facebook.
Розвозити ці дози вакцини областями України почнуть вже у понеділок, 24 травня. Дози вакцини з цієї партії використають для щеплення:
- військовослужбовців ЗСУ;
- поліцейських та нацгвардійців;
- співробітників Державної міграційної служби;
- військовослужбовців Держспецзв'язку;
- співробітників прокуратури;
- членів офіційних делегацій на зимових Олімпійських іграх, зимових Паралімпійських іграх та Дефлімпійських іграх;
- працівників санаторно-курортних закладів;
- мешканців окупованих територій України.
Наразі лабораторний контроль проходять ще 500 тисяч доз вакцини Sinovac, які прибули в Україну 9 травня.
Що потрібно знати про вакцину CoronaVac
CoronaVac - це інактивована вакцина, яка містить у своєму складі неактивний, "вбитий" вірус. Організм людини реагує на нього та виробляє імунітет до COVID-19. Для повної імунізації потрібно отримати 2 дози вакцини з інтервалом у 28 днів.
Нагадаємо, вакциною CoronaVac в Україні також щеплюють педагогів, які залучені до проведення ЗНО-2021. Нещодавно цих освітян почали щеплювати другою дозою.
Додамо, на початку травня Євросоюз почав огляд вакцини Sinovac, щоб визначити її безпечність та ефективність для подальшої реєстрації.