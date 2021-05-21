Минздрав распределил по областям еще 500 тысяч доз вакцины Sinovac: кто получит прививку

Министерство здравоохранения Украины распределило по областям еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac китайской компании Sinovac, которые прибыли еще 30 апреля. Партия прошла лабораторный контроль.
Об этом Минздрав сообщило на странице в Facebook.
Развозить эти дозы вакцины по областям Украины начнут уже в понедельник, 24 мая. Дозы вакцины из этой партии используют для прививки:
Сейчас лабораторный контроль проходят еще 500 тысяч доз вакцины Sinovac, которые прибыли в Украину 9 мая.
CoronaVac - это инактивированная вакцина, которая содержит в своем составе неактивный, "убитый" вирус. Организм человека реагирует на него и вырабатывает иммунитет к COVID-19. Для полной иммунизации нужно получить 2 дозы вакцины с интервалом в 28 дней.
Напомним, вакциной CoronaVac в Украине также прививают педагогов, которые привлечены к проведению ВНО-2021. Недавно этих педагогов начали прививать второй дозой.
Добавим, в начале мая Евросоюз начал осмотр вакцины Sinovac, чтобы определить ее безопасность и эффективность для дальнейшей регистрации.