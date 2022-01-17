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Минздрав упростил вакцинацию детей от 12 лет: что изменилось

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство здравоохранения Украины упростило доступ к вакцинации от коронавируса для детей в возрасте от 12 лет. Отменено, в частности, требование об обязательном наличии других прививок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Как отмечается в приказе министерства №64 от 13 января 2022 года, для вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет больше не нужно предоставлять справку о других прививках. Родителям или опекунам достаточно записать ребенка в любой прививочный пункт или центр. Их адреса можно найти по ссылке или узнать по телефону 0 800 60 20 19.

Для того, чтобы вакцинировать ребенка от коронавируса необходимо иметь с собой:

  • для детей 12-13 лет - свидетельство о рождении;
  • для детей 14-17 лет - паспорт и идентификационный код, чтобы данные о прививке были внесены в электронную систему здравоохранения.

Важно! Детям в возрасте от 12 до 13 лет для вакцинации необходимо согласие одного из родителей или опекуна.

Напомним, вакцинировать от коронавируса некоторые категории детей с 12 лет в Украине начали в июне. В октябре Минздрав решил делать прививки всем подросткам, но при определенных условиях.

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Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирусВакцинация