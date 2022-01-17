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МОЗ спростило вакцинацію дітей від 12 років: що змінилося

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство охорони здоров'я України спростило доступ до вакцинації від коронавірусу для дітей віком від 12 років. Скасовано, зокрема, вимогу про обов'язкову наявність інших щеплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Як зазначається у наказі міністерства № 64 від 13 січня 2022 року, для вакцинації дітей віком від 12 до 17 років більше не потрібно надавати довідку про інші щеплення. Батькам або опікунам досить записати дитину в будь-який прищеплювальний пункт або центр. Їх адреси можна знайти по посилання або дізнатися за телефоном 0 800 60 20 19.

Для того, щоб вакцинувати дитину від коронавірусу необхідно мати з собою:

  • для дітей 12-13 років - свідоцтво про народження;
  • для дітей 14-17 років - паспорт та ідентифікаційний код, щоб дані про щеплення були внесені в електронну систему охорони здоров'я.

Важливо! Дітям віком від 12 до 13 років Для вакцинації необхідна згода одного з батьків або опікуна.

Нагадаємо, вакцинувати від коронавірусу деякі категорії дітей з 12 років в Україні почали в червні. В жовтні МОЗ вирішив робити щеплення всім підліткам, але за певних умов.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірусВакцинація