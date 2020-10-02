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Минздрав заявил о быстром росте количества средних и тяжелых больных COVID-19

Новина українською → Хмельницкий, Пятница 02 октября 2020 10:17
Минздрав заявил о быстром росте количества средних и тяжелых больных COVID-19 Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине быстро растет количество средних и тяжелых больных коронавирусом. Сейчас в стране почти 16 тысяч госпитализированных с COVID-19.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, за сутки в Украине госпитализировали 801 больного коронавирусом.

"Если посмотреть, какое количество людей сейчас проходит лечение в стационарах наших больниц - это уже 15 797 человек. Очень быстро растет количество людей, которые находятся в больницах и имеют среднюю тяжесть или тяжелое течение болезни", - сказал Степанов.

Напомним, в Украине зафиксировали очередной антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. За сутки заболевание подтвердили у 4633 человек. Больше всего случаев в Харьковской области, Киеве, Днепропетровской и Сумской областях.

Ранее РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский связал увеличение количества заболеваний коронавирусом в стране с началом политической активности накануне местных выборов.

Также в Минздраве сообщали, что в Украине не было первой волны коронавируса.

При этом в ВОЗ прогнозируют антирекорды по коронавирусу в Украине до марта, количество суточных случаев будет колебаться от 5 до 7 тысяч.

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