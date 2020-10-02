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МОЗ заявив про швидке зростання кількості середніх і важких хворих COVID-19

Новость на русском → Хмельницький, П'ятниця 02 жовтня 2020 10:17
МОЗ заявив про швидке зростання кількості середніх і важких хворих COVID-19 Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні швидко зростає кількість середніх і важких хворих коронавірусом. Зараз в країні майже 16 тисяч госпіталізованих з COVID-19.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, за добу в Україні госпіталізували 801 хворого коронавірусом.

"Якщо подивитися, яка кількість людей зараз проходить лікування в стаціонарах наших лікарень - це вже 15 797 осіб. Дуже швидко зростає кількість людей, які перебувають у лікарнях і мають середню тяжкість або важкий перебіг хвороби", - сказав Степанов.

Нагадаємо, в Україні зафіксували черговий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу. За добу захворювання підтвердили у 4633 людина. Найбільше випадків в Харківській області, Києві, Дніпропетровській та Сумській областях.

Раніше РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський пов'язав збільшення кількості захворювань коронавірусом в країні з початком політичної активності напередодні місцевих виборів.

Також у МОЗ повідомляли, що в Україні не було першої хвилі коронавірусу.

При цьому у ВООЗ прогнозують антирекорди за коронавірусу в Україні до березня, кількість добових випадків буде коливатися від 5 до 7 тисяч.

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