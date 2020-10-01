Началась политическая эйфория: Зеленский объяснил рост случаев COVID-19 в Украине

Увеличение количества заболеваний коронавирусом в Украине связано с началом политической активности накануне местных выборов. Сейчас количество новых случаев заболевания увеличились более чем на тысячу процентов.

Об этом во время визита в Ровенскую область заявил президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что Украине удалось остановить первую волну коронавируса, однако затем началась предвыборная местная кампания.

"Мы видим социологию, какое влияние имеет эта политическая эйфория, этот политический цирк. Они (политики - ред.) хотят нравиться всем людям, которые живут в том или ином городе, населенном пункте. Но сейчас мы видим более 4 тысяч (больных коронавирусом - ред). Это игрушки, которые более чем на тысячу процентов увеличили количество больных", - сказал Зеленский.

Ранее РБК-Украина писало, что, по словам Зеленского, первую волну коронавируса в стране удалось сбить благодаря жестким карантинным мерам.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксирован очередной антирекорд по новым случаям COVID-19 - заболели 4 069 человек. Лидирует Харьковская, Днепропетровская, Одесская области и Киев.

Также сообщалось, что во Всемирной организации здравоохранения прогнозируют до 9 тысяч новых случаев коронавируса каждый день.