В Минздраве назвали сроки получения и время действия COVID-сертификата после бустерной дозы

Новые COVID-сертификаты после бустерной дозы начнут выдавать в конце января. Они будут действовать еще 270 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Виктора Ляшко в Facebook

"После введения бустерной дозы можно будет получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты ее введения", - сообщил он.

По его данным, сгенерировать его можно будет в "Дії" ориентировочно в конце января 2022 года. До того времени будет действовать сертификат за предварительную полную вакцинацию.