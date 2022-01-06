У МОЗ назвали строки отримання та термін дії COVID-сертифікату після бустерної дози

Нові COVID-сертифікати після бустерної дози почнуть видавати наприкінці січня. Вони будуть діяти ще 270 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка у Facebook

"Після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати її введення", - повідомив він.

За його даними, згенерувати його можна буде в "Дії" орієнтовно наприкінці січня 2022 року. До того часу буде чинним сертифікат за попередню повну вакцинацію.