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В Минздраве назвали условия выписки из больницы пациентов с COVID

Автор: Андрей Василюк

В Минздраве рассказали о новых правилах выписки больных коронавирусом пациентов из больницы. Соответствующие изменения внесли в стандарты лечения больных COVID-19.

Об этом на брифинге сообщила первая заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Садовяк.

Она отметила, что, согласно приказу о внесении изменений в стандарты лечения, решение о выписке принимает лечащий врач "на основании уменьшения клинических признаков заболевания со стойкой тенденцией к нормализации лабораторных показателей".

Замминистра пояснила, что отсутствие клинико-лабораторных признаков активного инфекционного процесса определяется методом ПЦР. Если активный инфекционный процесс отсутствует, больной может быть выписан домой на самоизоляцию и для продолжения лечения врачом первичной медицинской помощи.

Пациент, нуждающийся в кислородной поддержке может быть выписан на амбулаторное лечение при выполнении двух требований одновременно. Уровень насыщения крови кислородом (SpO2) должен быть больше или равняться 94% при дыхании пациентом кислородом, низкий поток должен быть 3-5 литров в минуту, а также в наличии должен быть кислородный концентратор, который обеспечивает поток до 8 литров. Также пациенту семейный врач должен объяснить правила использования и обслуживания концентратора.

"То есть если пациент уже не нуждается при определенных показателях такой стационарной помощи, но нуждается в кислородной поддержке, он может быть выписан домой под наблюдение семейного врача и при наличии во врачебной амбулатории концентратора, который обеспечит ему определенную кислородную поддержку в домашних условиях", - пояснила Садовяк.

Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили 11 627 новых заражений коронавирусом. Больше всего новых случаев - в Харьковской области, Киеве и Донецкой области.

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