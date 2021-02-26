В Минздраве назвали возможные побочные эффекты после COVID-вакцинации

Как пообещал Ляшко, Министерство здравоохранения будет сообщать обо всех случаях неблагоприятных событий после вакцинации от коронавируса в Украине.

"Когда мы говорим о неблагоприятных событиях после иммунизации, это не значит, что это неблагоприятное событие вследствие иммунизации. Мы будем сообщать о всех неблагоприятных событиях, которые возникают", - сказал он.

По словам санврача, после вакцинации от коронавируса могут возникать такие побочные эффекты:

покраснение в месте укола;

незначительное повышение температуры;

появление папул в месте инъекции.

"Но есть и более серьезные. Эти, что я сейчас назвал, встречаются в 5-7% от количества провакцинированных, но есть случаи и анафилактических шоков, которые случаются 4 случая на миллион. В Украине пока нет (случаев анафилактического шока - ред.)", - добавил Ляшко.