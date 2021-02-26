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В Минздраве назвали возможные побочные эффекты после COVID-вакцинации

Автор: Дмитрий Левицкий

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко назвал возможные побочные эффекты, которые могут возникать после вакцинации от коронавируса. В случае их возникновения он посоветовал обращаться к семейному врачу.

Об этом шла речь в эфире телеканала "Украина 24".

Как пообещал Ляшко, Министерство здравоохранения будет сообщать обо всех случаях неблагоприятных событий после вакцинации от коронавируса в Украине.

"Когда мы говорим о неблагоприятных событиях после иммунизации, это не значит, что это неблагоприятное событие вследствие иммунизации. Мы будем сообщать о всех неблагоприятных событиях, которые возникают", - сказал он.

По словам санврача, после вакцинации от коронавируса могут возникать такие побочные эффекты:

  • покраснение в месте укола;
  • незначительное повышение температуры;
  • появление папул в месте инъекции.

"Но есть и более серьезные. Эти, что я сейчас назвал, встречаются в 5-7% от количества провакцинированных, но есть случаи и анафилактических шоков, которые случаются 4 случая на миллион. В Украине пока нет (случаев анафилактического шока - ред.)", - добавил Ляшко.

Напомним, по данным Минздрава, в Украине уже зафиксировали 7 неблагоприятных событий после вакцинации от коронавируса. Побочные эффекты зафиксировали в Черниговской и Черкасской областях.

Добавим, в Украине за минувшие сутки вакцинировали от коронавируса 1179 человек.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраинывакцинацияВиктор Ляшковакцина от коронавируса
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