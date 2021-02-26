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У МОЗ назвали можливі побічні ефекти після COVID-вакцинації

Автор: Дмитро Левицький

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав можливі побічні ефекти, які можуть виникати після вакцинації від коронавірусу. У разі їх виникнення він порадив звертатися до сімейного лікаря.

Про це йшлося в ефірі телеканалу "Україна 24".

Як пообіцяв Ляшко, Міністерство охорони здоров'я буде повідомляти про всі випадки несприятливих подій після вакцинації від коронавірусу в Україні.

"Коли ми говоримо про несприятливі події після імунізації, це не значить, що це несприятлива подія внаслідок імунізації. Ми будемо повідомляти про всі несприятливі події, які виникають", - сказав він.

За словами санлікаря, після вакцинації від коронавірусу можуть виникати такі побічні ефекти:

  • почервоніння в місці уколу;
  • незначне підвищення температури;
  • поява папул в місці ін'єкції.

"Але є і більш серйозні. Ці, що я зараз назвав, трапляються у 5-7% від кількості провакцинованих, але є випадки й анафілактичних шоків, які трапляються 4 випадки на мільйон. В Україні поки що немає (випадків анафілактичного шоку - ред.)", - додав Ляшко.

Нагадаємо, за даними МОЗ, в Україні вже зафіксували 7 несприятливих подій після вакцинації від коронавірусу. Побічні ефекти зафіксували у Чернігівській та Черкаській областях.

Додамо, в Україні за минулу добу вакцинували від коронавірусу 1179 осіб.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїнивакцинаціяВиктор Ляшковакцина від коронавірусу
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