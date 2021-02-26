У МОЗ назвали можливі побічні ефекти після COVID-вакцинації

Як пообіцяв Ляшко, Міністерство охорони здоров'я буде повідомляти про всі випадки несприятливих подій після вакцинації від коронавірусу в Україні.

"Коли ми говоримо про несприятливі події після імунізації, це не значить, що це несприятлива подія внаслідок імунізації. Ми будемо повідомляти про всі несприятливі події, які виникають", - сказав він.

За словами санлікаря, після вакцинації від коронавірусу можуть виникати такі побічні ефекти:

почервоніння в місці уколу;

незначне підвищення температури;

поява папул в місці ін'єкції.

"Але є і більш серйозні. Ці, що я зараз назвав, трапляються у 5-7% від кількості провакцинованих, але є випадки й анафілактичних шоків, які трапляються 4 випадки на мільйон. В Україні поки що немає (випадків анафілактичного шоку - ред.)", - додав Ляшко.