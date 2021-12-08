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В Минздраве объяснили уменьшение срока действия "желтого" COVID-сертификата

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине срок действия "желтого" сертификата уменьшили до 30 дней, ранее он действовал 120 дней. В Минздраве объяснили, почему так сделали.

Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает РБК-Украина, ссылаясь его слова в эфире "Сниданка с 1+1".

По его словам, так сделали, чтобы поощрить украинцев сделать вторую прививку. Кузин отметил, что полноценный иммунитет формируется лишь после двух прививок. Однако, многие украинцы не спешат делать вторую дозу.

"Сокращение срока действия "желтого" сертификата призвано поощрить людей сделать вторую прививку для полноценной защиты", - сказал Кузин.

Напомним, в Украине с 6 декабря начали действовать новые правила адаптивного карантина.

Отметим, полностью вакцинировались от коронавируса уже более 12 млн украинцев.

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Министерство здравоохранения Украины