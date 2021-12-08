RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У МОЗ пояснили зменшення терміну дії "жовтого" COVID-сертифікату

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні термін дії "жовтого" сертифіката зменшили до 30 днів, раніше він був чинним 120 днів. У МОЗ пояснили, чому так зробили.

Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє РБК-Україна, посилаючись його слова в ефірі "Сніданку з 1+1".

За його словами, так зробили, щоб заохотити українців зробити друге щеплення. Кузін зазначив, що повноцінний імунітет формується лише після двох щепленнь. Втім, чимало українців не поспішають робити другу дозу.

"Скорочення терміну дії "жовтого" сертифікату покликаний заохотити людей зробити друге щеплення для повноцінного захисту", - сказав Кузін.

Нагадаємо, в Україні з 6 грудня почали діяти нові правила адаптивного карантину.

Зазначимо, повністю вакцинувалися від коронавірусу вже понад 12 млн українців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України