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В Минздраве рассказали, сколько сейчас есть вакцины AstraZeneca для прививки второй дозой

Автор: РБК-Украина

Для вакцинации второй дозой AstraZeneca в Украине оставили 26 тысяч доз. Речь идет о препарате южнокорейского производства SKBio, а не об индийском Covishield.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Так, вакцинация началась в конце февраля. В мае часть людей, которые вакцинировались первой дозой вакцины AstraZeneca/Covishield против COVID-19, начнут получать вторую дозу (через 12 недель после первой прививки)

"Для этого зарезервировано 26 тыс. доз вакцины AstraZeneca-SKBio. Люди, которые вакцинировались остаточными дозами или как публичные лица, также гарантированно будут вовремя привиты против COVID-19 второй дозой.", - говорится в сообщении.

В Минздраве напоминают, что вакцины AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca/Covishield имеют одинаковый состав и технологию производства. Поэтому если человек получил первую дозу вакцины Covishield, то вторая доза может быть AstraZeneca-SKBio.

Ранее, в Министерстве здравоохранения сообщили, что в Украине почти закончилась вакцина AstraZeneca предназначена для первой прививки от COVID-19.

Главный санврач Виктор Ляшко сообщил, что COVAX обещает Украине дополнительные 700 тысяч доз AstraZeneca до конца мая.

Напомним, в Украине за вчера, 13 мая, от коронавирус привили первой дозой 17 057 человек, второй дозой - 4530. При этом в Херсонской области не сделали ни одной прививки от COVID-19.

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