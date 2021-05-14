RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В МОЗ розказали, скільки зараз є вакцини AstraZeneca для щеплення другою дозою

Автор: РБК-Україна

Для вакцинації другою дозою AstraZeneca в Україні залишили 26 тисяч доз. Мова йде про препарат південнокорейського виробництва SKBio, а не про індійський Covishield.

Про це повідомили у прес-службі МОЗ України.

Так, вакцинація почалася в кінці лютого. У травні частина людей, які щепились першою дозою вакцини AstraZeneca/Covishield проти COVID-19, почнуть отримувати другу дозу (через 12 тижнів після першого щеплення)

"Для цього зарезервовано 26 тис. доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Люди, які вакцинувались залишковими дозами або як публічні особи, також гарантовано будуть вчасно щеплені проти COVID-19 другою дозою.", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ нагадують, що вакцини AstraZeneca-SKBio та AstraZeneca/Covishield мають однаковий склад і технологію виробництва. Тому якщо людина отримала першу дозу вакциною Covishield, то друга доза може бути AstraZeneca-SKBio.

Раніше, в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що в Україні майже закінчилася вакцина AstraZeneca, призначена для першого щеплення від COVID-19.

Головний санлікар Віктор Ляшко повідомив, що COVAX обіцяє Україні додаткові 700 тисяч доз AstraZeneca до кінця травня.

Нагадаємо, в Україні за вчора, 13 травня, від коронавірусу прищепили першою дозою 17 057 осіб, другою дозою - 4530. При цьому в Херсонській області не зробили жодного щеплення від COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КоронавірусВакцина