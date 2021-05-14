В МОЗ розказали, скільки зараз є вакцини AstraZeneca для щеплення другою дозою

Для вакцинації другою дозою AstraZeneca в Україні залишили 26 тисяч доз. Мова йде про препарат південнокорейського виробництва SKBio, а не про індійський Covishield.

Про це повідомили у прес-службі МОЗ України .

Так, вакцинація почалася в кінці лютого. У травні частина людей, які щепились першою дозою вакцини AstraZeneca/Covishield проти COVID-19, почнуть отримувати другу дозу (через 12 тижнів після першого щеплення)

"Для цього зарезервовано 26 тис. доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Люди, які вакцинувались залишковими дозами або як публічні особи, також гарантовано будуть вчасно щеплені проти COVID-19 другою дозою.", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ нагадують, що вакцини AstraZeneca-SKBio та AstraZeneca/Covishield мають однаковий склад і технологію виробництва. Тому якщо людина отримала першу дозу вакциною Covishield, то друга доза може бути AstraZeneca-SKBio.