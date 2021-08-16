UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Минздраве рассказали, когда в Украине могут ввести ограничения для невакцинированных граждан

Автор: РБК-Украина

В Министерстве здравоохранения сообщили, что мотивационные стимулы для привитых граждан будут вводить только когда в Украине вакцинируют 50% населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главного санитарного врача Игоря Кузина "Укринформу".

"По крайней мере мы должны дойти до отметки в 50% вакцинированного населения и уже после того внедрять какие-то мотивационные стимулы, чтобы они (люди – ред.) пришли в пункты вакцинации, или регулировать вопросы доступа к каким-то публичных мероприятий, или регулировать пользование общественными услугами", - сказал главный санитарный врач.

Кузин отметил, что на данный момент Минздрав планируют стимулировать только работников критической инфраструктуры.

"Речь идет о работниках транспорта, медицинских работников, и мы сейчас обсуждаем вопрос о невозможности работы общежитий, если там недостаточное количество вакцинированных людей. Мы сталкивались с большим количеством вспышек, которые регистрировались именно в общежитиях", - рассказал Кузин.

Напомним, что за минувшие сутки в Украине сделали 51068 прививок. Первую дозу получили 31675 украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаМинистерство здравоохранения УкраиныВакцинация