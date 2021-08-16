У МОЗ розповіли, коли в Україні можуть ввести обмеження для невакцинованих громадян

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що мотиваційні стимули для щеплених громадян будуть вводити тільки коли в Україні вакцинують 50% населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна "Укрінформу" .

"Принаймні ми повинні дійти до позначки в 50% вакцинованого населення і вже після того впроваджувати якісь мотиваційні стимули, щоб вони (люди – ред.) прийшли в пункти вакцинації, або регулювати питання доступу до якихось публічних заходів, або регулювати користування громадськими послугами",-сказав головний санітарний лікар.

Кузін зазначив, що на даний момент МОЗ планують стимулювати тільки працівників критичної інфраструктури.

"Мова йде про працівників транспорту, медичних працівників, і ми зараз обговорюємо питання про неможливість роботи гуртожитків, якщо там недостатня кількість вакцинованих людей. Ми стикалися з великою кількістю спалахів, які реєструвалися саме в гуртожитках", - розповів Кузін.