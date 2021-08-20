UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Минздраве сообщили, продлят срок действия COVID-сертификата. Пока он действителен полгода

Автор: Инна Собора

В Украине могут продлить срок действия COVID-сертификата. Сейчас он составляет полгода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минздрава Виктора Ляшко во время брифинга.

По его словам, сейчас данный вопрос изучается.

"Пока ВОЗ не рекомендует вводить бустерные дозу. Решение, продлевать ли срок действия сертификата до 12 месяцев, мы примем в ближайшее время", - сказал Ляшко.

Ранее в Минцифры предупредили украинцев о временных задержках в получении COVID-сертификатов.

Также в Минцифры объяснили, для чего украинцам два COVID-сертитфикаты и чем они отличаются.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор ЛяшкоКоронавирусДия