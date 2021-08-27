В Минздраве спрогнозировали, когда в Украине могут закончиться желающие прививаться от COVID

В Министерстве здравоохранения прогнозируют, что в декабре этого года в Украине может снизиться количество желающих вакцинироваться от коронавируса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой со ссылкой на интервью Кузина для BBC News Украина .

"По моему прогнозу, мы достигнем такого периода где-то в декабре 2021 года. Сейчас мы еще видим очереди, трудности с записью, поиск пунктов прививок, люди ожидают вакцинации, что не является правильным", - заявил Кузин.

По его словам, у Минздрава есть стратегия, как стимулировать граждан вакцинироваться от коронавируса.

"У нас есть коммуникационные стратегии, как мы будем убеждать людей сделать прививки, более активно их приглашать. Также думаем, как убеждать людей прививаться путем нормативного урегулирования", - добавил главный санитарный врач.