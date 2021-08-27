В МОЗ спрогнозували, коли в Україні можуть закінчитися охочі щеплюватись від COVID

В Міністерстві охорони здоров'я прогнозують, що у грудні цього року в Україні може знизитись кількість охочих вакцинуватися від коронавірусу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням з посиланням на інтерв'ю Кузіна для BBC News Україна .

"За моїм прогнозом, ми досягнемо такого періоду десь у грудні 2021 року. Зараз ми ще бачимо черги, труднощі з записом, пошук пунктів щеплень, люди чекають на вакцини, що не є правильним", - заявив Кузін.

За його словами, у МОЗ є стратегія, як стимулювати громадян вакцинуватися від коронавірусу.

"У нас є комунікаційні стратегії, як ми будемо переконувати людей зробити щеплення, більш активно їх запрошувати. Також думаємо, як переконувати людей щепитися шляхом нормативного врегулювання", - додав головний санітарний лікар.