Как мир выходит из карантина: страны отменяют маски, дистанцирование и COVID-сертификаты

Отменяют карантин

Некоторые страны уже смягчили карантинные меры. Другие же утвердили дату, когда частично отменят некоторые меры, введенные в связи с COVID-19.

Англия

С 27 января в стране отменили почти все карантинные правила. В частности, это обязательное использование COVID-сертификата в качестве пропуска на массовые мероприятия и ношение масок в общественных местах.

Еще с 19 января в Англии было отменено правило социального дистанцирования. Школьникам разрешили не носить маски с 20 января.

Отмечают, что послабление стало возможным благодаря масштабной кампании вакцинации усиливающими дозами.

Нидерланды

С 26 января страна ослабила COVID-ограничения. Бары, рестораны, музеи, театры снова возобновили работу и открыты до 22:00. Посетители должны предоставить доказательства вакцинации или выздоровления от коронавирусной инфекции. Ночные клубы останутся закрытыми, а вместимость спортивных и культурных мероприятий будет ограничена до 1 250 человек.

Новые правила будут действовать до 8 марта.

Франция

С 2 февраля в стране ослабят часть карантинных мер: начнется отмена ограничений на количество посетителей в заведениях. Также прекратит действовать обязательство дистанционной работы для всех, кто может это делать, и требование носить маску на улице в общественных местах.

С 16 февраля в ресторанах и барах можно будет употреблять напитки за барной стойкой, также снова разрешат концерты без фиксированных сидячих мест и работу ночных клубов.

Но с 24 января во Франции начали действовать так называемые "вакцинные пропуски", которые требуют предъявить в публичных местах.

Финляндия

С 1 февраля в стране начнут смягчать карантинные правила.. Работу ресторанов разрешат до 21:00, вместо 18:00. Также возобновят работу культурных и спортивных объектов, таких как спортзалы, бассейны и театры.

Планируют снять ограничения

Некоторые страны лишь планируют ослабить карантинные меры. Но для это хотят достигнуть высокого уровня COVID-вакцинации среди населения.

Дания

Страна планирует до 1 февраля отменить все ограничения, связанные с COVID-19.

Если изменения примут, то ночные клубы смогут открыться, а рестораны смогут подавать алкоголь после 22:00. Кроме того, клиентам не нужно будет предъявлять при входе сертификаты о вакцинации. В общественном транспорте можно будет находится без маски. Магазины могут отменить ограничения на количество клиентов.

Украина

В Министерстве здравоохранения Украины заговорили о возможности отмены карантина в стране. Глава Минздрава Виктор Ляшко отметил, что для начала нужно разъяснять преимущества вакцинации тем, у кого еще есть сомнения и достигать такого уровня прививки, как, например, в Великобритании.