Як світ виходить з карантину: країни скасовують маски, дистанціювання та COVID-сертифікати

У міру проходження піку захворюваності на "Омікроном" у ряді країн пом'якшують внутрішні COVID-обмеження. А деякі держави скасовують чи вже скасували карантинні заходи.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Деякі країни вже пом'якшили карантинні заходи. Інші затвердили дату, коли частково скасують деякі заходи, введені у зв'язку з COVID-19.
З 27 січня в країні скасували майже всі карантинні правила. Зокрема, це обов'язкове використання COVID-сертифікату як пропуск на масові заходи та носіння масок у громадських місцях.
Ще з 19 січня в Англії було скасовано правило соціального дистанціювання. Школярам дозволили не носити маски з 20 січня.
Зазначають, що послаблення стало можливим завдяки масштабній кампанії вакцинації підсилюючими дозами.
З 26 січня країна ослабила COVID-обмеження. Бари, ресторани, музеї, театри знову відновили роботу та відкриті до 22:00. Відвідувачі повинні надати докази вакцинації чи одужання від коронавірусної інфекції. Нічні клуби залишаться закритими, а місткість спортивних та культурних заходів буде обмежена до 1250 осіб.
Нові правила діятимуть до 8 березня.
З 2 лютого в країні послаблять частину карантинних заходів: розпочнеться скасування обмежень на кількість відвідувачів у закладах. Також припинить діяти зобов'язання дистанційної роботи для всіх, хто може це робити, та вимога носити маску на вулиці у громадських місцях.
З 16 лютого у ресторанах та барах можна буде вживати напої за барною стійкою, також знову дозволять концерти без фіксованих сидячих місць та роботу нічних клубів.
Але з 24 січня у Франції почали діяти так звані "вакцинні перепустки", які вимагають пред'явити у громадських місцях.
З 1 лютого в країні почнуть пом'якшувати карантинні правила. Роботу ресторанів дозволять до 21:00 замість 18:00. Також відновлять роботу культурних та спортивних об'єктів, таких як спортзали, басейни та театри.
Деякі країни лише планують послабити карантинні заходи. Але для цього хочуть досягти високого рівня COVID-вакцинації серед населення.
Країна планує до 1 лютого скасувати всі обмеження, пов'язані із COVID-19.
Якщо зміни ухвалять, то нічні клуби зможуть відкритись, а ресторани зможуть подавати алкоголь після 22:00. Крім того, клієнтам не потрібно буде пред'являти під час входу сертифікати про вакцинацію. У громадському транспорті можна буде без маски. Магазини можуть скасувати обмеження кількості клієнтів.
У Міністерстві охорони здоров'я України заговорили про можливість скасування карантину в країні. Глава МОЗ Віктор Ляшко зазначив, що для початку потрібно роз'яснювати переваги вакцинації тим, у кого ще є сумніви та досягати такого рівня щеплення, як, наприклад, у Великій Британії.
Нагадаємо, станом на 28 січня у світі коронавірусом хворіють понад 71 млн людей. А з початку пандемії всього зафіксували понад 367 млн. випадків.