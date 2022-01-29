Як світ виходить з карантину: країни скасовують маски, дистанціювання та COVID-сертифікати

Скасовують карантин

Деякі країни вже пом'якшили карантинні заходи. Інші затвердили дату, коли частково скасують деякі заходи, введені у зв'язку з COVID-19.

Англія

З 27 січня в країні скасували майже всі карантинні правила. Зокрема, це обов'язкове використання COVID-сертифікату як пропуск на масові заходи та носіння масок у громадських місцях.

Ще з 19 січня в Англії було скасовано правило соціального дистанціювання. Школярам дозволили не носити маски з 20 січня.

Зазначають, що послаблення стало можливим завдяки масштабній кампанії вакцинації підсилюючими дозами.

Нідерланди

З 26 січня країна ослабила COVID-обмеження. Бари, ресторани, музеї, театри знову відновили роботу та відкриті до 22:00. Відвідувачі повинні надати докази вакцинації чи одужання від коронавірусної інфекції. Нічні клуби залишаться закритими, а місткість спортивних та культурних заходів буде обмежена до 1250 осіб.

Нові правила діятимуть до 8 березня.

Франція

З 2 лютого в країні послаблять частину карантинних заходів: розпочнеться скасування обмежень на кількість відвідувачів у закладах. Також припинить діяти зобов'язання дистанційної роботи для всіх, хто може це робити, та вимога носити маску на вулиці у громадських місцях.

З 16 лютого у ресторанах та барах можна буде вживати напої за барною стійкою, також знову дозволять концерти без фіксованих сидячих місць та роботу нічних клубів.

Але з 24 січня у Франції почали діяти так звані "вакцинні перепустки", які вимагають пред'явити у громадських місцях.

Фінляндія

З 1 лютого в країні почнуть пом'якшувати карантинні правила. Роботу ресторанів дозволять до 21:00 замість 18:00. Також відновлять роботу культурних та спортивних об'єктів, таких як спортзали, басейни та театри.

Планують зняти обмеження

Деякі країни лише планують послабити карантинні заходи. Але для цього хочуть досягти високого рівня COVID-вакцинації серед населення.

Данія

Країна планує до 1 лютого скасувати всі обмеження, пов'язані із COVID-19.

Якщо зміни ухвалять, то нічні клуби зможуть відкритись, а ресторани зможуть подавати алкоголь після 22:00. Крім того, клієнтам не потрібно буде пред'являти під час входу сертифікати про вакцинацію. У громадському транспорті можна буде без маски. Магазини можуть скасувати обмеження кількості клієнтів.

Україна

У Міністерстві охорони здоров'я України заговорили про можливість скасування карантину в країні. Глава МОЗ Віктор Ляшко зазначив, що для початку потрібно роз'яснювати переваги вакцинації тим, у кого ще є сумніви та досягати такого рівня щеплення, як, наприклад, у Великій Британії.