В мире сделали почти 2 млрд прививок от коронавируса

На сегодняшний день в мире сделано почти 2 млрд прививок от коронавируса. Больше всего в Соединенных Штатах.
Об этом сообщает Bloomberg.
"В 176 странах было введено более 1,98 миллиарда доз. Последний показатель составил примерно 35,6 миллиона доз в день", - говорится в сообщении.
В США ввели 297 млн доз вакцин от коронавируса. При этом за последнюю неделю в среднем вводилось 1,1 миллиона доз в день.
Как отмечает издание, в настоящее время введено достаточное количество доз, чтобы полностью вакцинировать 12,9% населения мира, однако распределение вакцин было неравномерным.
Страны и регионы с самыми высокими доходами получают прививки более чем в 30 раз быстрее, чем страны с самыми низкими доходами.
По словам главного специалиста по инфекционным заболеваниям в Соединенных Штатах Энтони Фаучи, вакцинация 70%-85% населения США позволит вернуться к нормальной жизни.
"В глобальном масштабе это пугающий уровень вакцинации. При нынешних темпах - 35,6 миллиона в день - потребуется еще год, чтобы достичь высокого уровня глобального иммунитета. Однако этот показатель неуклонно растет, и на рынок выходят новые вакцины от новых производителей", - отмечает издание.
Напомним, в Польше получили прививки от коронавируса более чем 20,5 млн человек. При этом завершили вакцинацию более 7,3 млн граждан.
Кроме того, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, темпы вакцинации от коронавируса в Украине с июня должны значительно ускориться.
Добавим, что в центрах массовой вакцинации от COVID-19, которые открылись на минувших выходных в Киеве, Одессе и Львове, привились почти 5 тысяч граждан.