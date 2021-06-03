В мире сделали почти 2 млрд прививок от коронавируса

"В 176 странах было введено более 1,98 миллиарда доз. Последний показатель составил примерно 35,6 миллиона доз в день", - говорится в сообщении.

В США ввели 297 млн доз вакцин от коронавируса. При этом за последнюю неделю в среднем вводилось 1,1 миллиона доз в день.

Как отмечает издание, в настоящее время введено достаточное количество доз, чтобы полностью вакцинировать 12,9% населения мира, однако распределение вакцин было неравномерным.

Страны и регионы с самыми высокими доходами получают прививки более чем в 30 раз быстрее, чем страны с самыми низкими доходами.

По словам главного специалиста по инфекционным заболеваниям в Соединенных Штатах Энтони Фаучи, вакцинация 70%-85% населения США позволит вернуться к нормальной жизни.

"В глобальном масштабе это пугающий уровень вакцинации. При нынешних темпах - 35,6 миллиона в день - потребуется еще год, чтобы достичь высокого уровня глобального иммунитета. Однако этот показатель неуклонно растет, и на рынок выходят новые вакцины от новых производителей", - отмечает издание.