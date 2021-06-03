У світі зробили майже 2 млрд щеплень від коронавірусу

На сьогоднішній день у світі зроблено майже 2 млрд щеплень від коронавірусу. Найбільше в Сполучених Штатах.
Про це повідомляє Bloomberg.
"У 176 країнах було введено понад 1,98 мільярда доз. Останній показник склав приблизно 35,6 мільйона доз на день", - йдеться в повідомленні.
У США ввели 297 млн доз вакцин від коронавірусу. При цьому за останній тиждень в середньому вводилося 1,1 мільйона доз в день.
Як зазначає видання, в даний час введено достатню кількість доз, щоб повністю вакцинувати 12,9% населення світу, проте розподіл вакцин був нерівномірним.
Країни та регіони з найвищими доходами отримують щеплення більш ніж у 30 разів швидше, ніж країни з найнижчими доходами.
За словами головного спеціаліста з інфекційних захворювань у Сполучених Штатах Ентоні Фаучі, вакцинація 70%-85% населення США дозволить повернутися до нормального життя.
"У глобальному масштабі це лякаючий рівень вакцинації. При нинішніх темпах-35,6 мільйона в день - буде потрібно ще рік, щоб досягти високого рівня глобального імунітету. Однак цей показник неухильно зростає, і на ринок виходять нові вакцини від нових виробників", - зазначає видання.
Нагадавши, у Польщі отримали щеплення від коронавірусу більш ніж 20,5 млн осіб. При цьому завершили вакцинацію понад 7,3 млн громадян.
Крім того, за словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, темпи вакцинації від коронавірусу в Україні з червня повинні значно прискоритися.
Додамо, що у центрах масової вакцинації від COVID-19, які відкрилися на минулих вихідних у Києві, Одесі та Львові, прищепилися майже 5 тисяч громадян.