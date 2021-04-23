В мире сделано почти 1 млрд COVID-прививок. Больше всего в США

По данным агентства, темпы вакцинации от коронавируса сейчас составляют около 16 млн прививок в день. Таким образом, порог в 1 млрд будет преодолен в эти выходные.

Однако даже в этих условиях, чтобы достичь уровня в 10 млрд прививок, что будет означать вакцинацию около 75% населения планеты, нужен 21 месяц.