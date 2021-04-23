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В мире сделано почти 1 млрд COVID-прививок. Больше всего в США

Автор: РБК-Украина

В мире сделано уже 966 млн прививок от коронавируса. Больше всего прививок было сделано в Соединенных Штатах.

Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.

По данным агентства, темпы вакцинации от коронавируса сейчас составляют около 16 млн прививок в день. Таким образом, порог в 1 млрд будет преодолен в эти выходные.

Однако даже в этих условиях, чтобы достичь уровня в 10 млрд прививок, что будет означать вакцинацию около 75% населения планеты, нужен 21 месяц.

Напомним, 21 апреля президент США Джо Байден объявил, что в США сделали 200 млн прививок от коронавируса за 92 дня его президентства.

Кроме того, сегодня в Украину доставили новую партию вакцины AstraZeneca.

Также Украина договаривается о дополнительной закупке 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca.

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