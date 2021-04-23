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У світі зроблено майже 1 млрд covid-щеплень. Найбільше в США

Автор: РБК-Україна

У світі зроблено вже 966 млн щеплень від коронавірусу. Найбільше щеплень було зроблено в Сполучених Штатах.

Про це свідчать дані Bloomberg.

За даними агентства, темпи вакцинації від коронавірусу зараз складають близько 16 млн щеплень на день. Таким чином, поріг в 1 млрд буде подолано в ці вихідні.

Однак навіть у цих умовах, щоб досягти рівня в 10 млрд щеплень, що означатиме вакцинацію близько 75% населення планети, потрібен 21 місяць.

Нагадаємо, 21 квітня президент США Джо Байден оголосив, що у США зробили 200 млн щеплень від коронавірусу за 92 дні його президентства.

Крім того, сьогодні в Україну доставили нову партію вакцини AstraZeneca.

Також Україна домовляється про додаткову закупівлю 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca.

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