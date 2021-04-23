У світі зроблено майже 1 млрд covid-щеплень. Найбільше в США

За даними агентства, темпи вакцинації від коронавірусу зараз складають близько 16 млн щеплень на день. Таким чином, поріг в 1 млрд буде подолано в ці вихідні.

Однак навіть у цих умовах, щоб досягти рівня в 10 млрд щеплень, що означатиме вакцинацію близько 75% населення планети, потрібен 21 місяць.