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В мире зафиксировали почти 264 млн случаев коронавируса

Автор: Ольга Белей

По состоянию на утро 2 декабря в мире подтверждены 263 796 741 случай заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки выздоровело 238 129 729 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Worldometer.

При этом зафиксировано 5 242 325 летальных случаев от COVID-19, выздоровели 235 321 874 человек.

Лидерами по числу случаев заражения коронавирусной инфекцией остаются США (49 573 122), Индия (34 606 541) и Бразилия (22 105 872). Украина занимает 17 место.

Напомним, за минувшие сутки в Украине заразился коронавирусом 13 531 человек, умерли от болезни - 525.

Стоит отметить, что за минувшие сутки вакцину от коронавируса получили более 210 тысяч человек. В целом страна приближается к отметке в 25 млн сделанных прививок.

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Коронавирус