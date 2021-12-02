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У світі зафіксували майже 264 млн випадків коронавірусу

Автор: Ольга Белей

Станом на ранок 2 грудня у світі підтверджено 263 796 741 випадок зараження коронавірусною інфекцією. За останню добу видужало 238 129 729 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Worldometer.

При цьому зафіксовано 5 242 325 летальних випадків від COVID-19, одужали 235 321 874 осіб.

Лідерами за кількістю випадків зараження коронавірусною інфекцією залишаються США (49 573 122), Індія (34 606 541) і Бразилія (22 105 872). Україна посідає 17 місце.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні заразилася коронавірусом 13 531 людина, померли від хвороби - 525.

Варто відзначити, що за минулу добу вакцину від коронавірусу отримали понад 210 тисяч осіб. В цілому країна наближається до позначки в 25 млн зроблених щеплень.

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Коронавірус