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Moderna создаст единую вакцину от гриппа и COVID: названы сроки

Автор: Мария Кучерявец

Главный исполнительный директор Moderna Стефан Бансель заявил, что компания может выпустить комбинированную вакцину, которая одновременно защитит COVID-19 и гриппа. Это может произойти в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на ilsole24ore.

С соответствующим заявлением глава Moderna выступил на круглом столе в рамках Davos Agenda, организованном Всемирным экономическим форумом.

"Мы находимся на стадии экспериментальных испытаний, и по наилучшему сценарию мы могли бы распространить уникальную вакцину против коронавируса и гриппа осенью 2023 года", - рассказал Бансель.

Напомним, также компания Moderna заявила, что этой осенью выпустит специальную бустерную вакцину. Она будет нацелена против штамма коронавируса "Омикрон".

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