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Moderna створить єдину вакцину від грипу та COVID: названо терміни

Автор: Марія Кучерявець

Головний виконавчий директор компанії Moderna Стефан Бансель заявив, що компанія може випустити комбіновану вакцину, яка захищатиме одночасно від COVID-19 та грипу. Це може відбутися у 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на ilsole24ore.

З відповідною заявою глава Moderna виступив на круглому столі у рамках Davos Agenda, організованому Всесвітнім економічним форумом.

"Ми знаходимося на стадії експериментальних випробувань, і за найкращим сценарієм ми могли б поширити унікальну вакцину проти коронавірусу і грипу восени 2023 року", - розповів Бансель.

Нагадаємо, також компанія Moderna заявила, що цієї осені випустить спеціальну бустерну вакцину. Вона буде націлена проти штаму коронавірусу "Омікрон".

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ГрипВакцина від коронавірусу