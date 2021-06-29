В Moderna заявили о вероятной эффективности их вакцины против коронавируса "Дельта"

Исследования проводили на сыворотке крови от восьми участников, полученной через неделю после того, как они получили вторую дозу вакцины на раннем этапе исследования.

Вакцинация дала антитела против всех вариантов, включая дополнительные бета-версии варианта, впервые обнаруженного в Южной Африке, и три варианта, впервые обнаруженных в Индии.

Однако анализ показал умеренное снижение нейтрализующих антител против некоторых новых вариантов, включая Delta, Kappa и Gamma.

"Эти новые данные подбадривают и подкрепляют нашу веру в то, что вакцина Moderna против COVID-19 должна оставаться защитой против новых выявленных вариантов", - заявил руководитель Moderna Стефан Бансель.