В Moderna заявили про ймовірну ефективність їхньої вакцини проти коронавірусу "Дельта"

Дослідження проводили на сироватці крові від восьми учасників, отриманої через тиждень після того, як вони отримали другу дозу вакцини на ранньому етапі дослідження.

Вакцинація дала антитіла проти всіх варіантів, включаючи додаткові бета-версії варіанту, вперше виявленого в Південній Африці, та три варіанти, вперше виявлені в Індії.

Однак аналіз показав помірне зменшення нейтралізуючих антитіл проти деяких нових варіантів, включаючи Delta, Kappa та Gamma.

"Ці нові дані підбадьорюють і підкріплюють нашу віру в те, що вакцина Moderna проти COVID-19 повинна залишатися захистом проти нових виявлених варіантів", - заявив керівник Moderna Стефан Бансель.