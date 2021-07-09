Молдова в понедельник получит полмиллиона доз вакцины J&J от США. Украина еще ждет

Соединенные Штаты передали Молдове 500 тысяч доз вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson. Первые 150 тысяч вакцин будут доставлены в понедельник, 12 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства США в Молдове .

Вакцина будет передана в рамках программы COVAX.

Ранее сообщалось, что Белый дом закупит 80 млн доз вакцины от коронавируса. Среди получателей также будет и Украина. Однако на сегодняшний день неизвестно, какую именно вакцину получит Украина.

При этом в начале июля Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало вакцину Johnson & Johnson для экстренного медицинского применения.