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Молдова в понедельник получит полмиллиона доз вакцины J&J от США. Украина еще ждет

Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты передали Молдове 500 тысяч доз вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson. Первые 150 тысяч вакцин будут доставлены в понедельник, 12 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства США в Молдове.

Вакцина будет передана в рамках программы COVAX.

Ранее сообщалось, что Белый дом закупит 80 млн доз вакцины от коронавируса. Среди получателей также будет и Украина. Однако на сегодняшний день неизвестно, какую именно вакцину получит Украина.

При этом в начале июля Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало вакцину Johnson & Johnson для экстренного медицинского применения.

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МолдоваСоединенные Штаты АмерикиВакцина от коронавируса